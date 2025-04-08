В Москве резко выросло число квартир стоимостью от 1 млрд

В Москве число лотов, которые можно приобрести по цене от одного миллиарда рублей в новостройках, увеличилось почти вдвое, если учитывать и закрытые продажи. Это связано с общим ростом цен и появлением новых дорогих проектов с уникальными объектами, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков крупнейших агентств элитной недвижимости.

Согласно информации от компании NF Group, по предварительным результатам первого квартала 2025 года на рынке первичного элитного жилья в свободной продаже находится 93 объекта стоимостью от 1 млрд рублей. Это почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость самых дорогих объектов достигает 5 млрд рублей.

По словам партнера NF Group Андрея Соловьева, некоторые лоты могут находиться на рынке в формате закрытых продаж. Годом ранее объем предложения составлял 50 таких лотов, отметил собеседник.

Специалисты компании «Intermark Городская Недвижимость» проанализировали ситуацию на рынке недвижимости и пришли к схожим выводам. По их данным, на начало апреля на первичном рынке представлено не менее 97 квартир класса «ультрапремиум», доступных для покупки, что на 58 квартир больше, чем год назад. Это говорит о том, что за год количество таких квартир на первичном рынке увеличилось в 1,7 раза. В целом, рынок квартир (как на первичном, так и на вторичном) стоимостью более 1 млрд рублей вырос за год в полтора раза. В продаже сейчас представлено 129 таких квартир, что на 45 больше, чем год назад. Общая стоимость всех этих квартир составляет 198 миллиардов рублей, отметили в фирме.

По словам управляющего партнера «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрия Халина, с учетом спроса на такие объекты в течение года на уровне 10–12 продаж (суммарно на первичном и вторичном рынках) потребуется 11–13 лет для распродажи всего объема текущего предложения.

Ранее bnMAP pro сообщили, что на первичном рынке в бюджете до 10 млн рублей представлено свыше 9,5 тыс. лотов в 104 жилищных комплексах. Как отмечалось, более половины (58%) из них приходится на Новую Москву. Годом ранее предложение в этом ценовом сегменте было в 1,8 раза больше.