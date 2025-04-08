Как изменятся цены на загородное жилье перед майскими праздниками

Эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по ценам на загородную недвижимость перед майскими праздниками. В частности, их рост ожидает Татьяна Максимова, начальник отдела направления «Загородная недвижимость» «ИНКОМ-Недвижимости» и член Общественного совета при Росреестре РФ.

Собеседница пояснила, что такая динамика будет связана с подорожанием стройматериалов и рабочей силы. Она прогнозирует «вымывание» с рынка сравнительно недорогих и качественных предложений.

«Построить сейчас такой же дом на таком же участке будет стоить гораздо дороже. Люди же строили или покупали по старым ценам и продают сейчас, ориентируясь на то, что было, решая свои задачи», — отметила специалист.

По мнению руководителя строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, приступить к строительству дома целесообразно с точки зрения выгоды уже в конце текущего месяца. Он отметил, что спрос только начинает расти, а значит, цены далеки от пика. Если договориться о старте строительства сейчас, можно «выиграть в мае», считает эксперт.

Как уточнил он, ожидать серьезных ценовых колебаний перед майскими праздниками не стоит. По словам собеседника, сезонный рост начнется несколько позже. Увеличение стоимости может ждать тех заказчиков, кто захочет сделать «все и сразу» в длинные майские праздники. Если планировать работу заранее, колебания не должны превысить 5%, подчеркнул Котлов.

Уже в летний период, вероятно, будет наблюдаться небольшое снижение или стагнация цен из-за сокращения активности покупателей, полагает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. Самые востребованные и привлекательные с инвестиционной точки зрения объекты загородной недвижимости — дома, расположенные относительно недалеко от мегаполиса, а также других крупных областных городов, сообщил эксперт.