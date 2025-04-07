На рынке съемного жилья в Москве объявлено «время арендатора»

Арендное жилье в Москве дешевеет седьмой месяц подряд, с лета 2024 года ставки снизились в среднем на 10%, рассказал РИА Новости руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Настолько длительный тренд на снижение ставок аренды наблюдается впервые с пандемийного 2020 года, когда аренда дешевела на фоне карантинных ограничений, уточнил Попов. По его словам, в этом году снижение цен связано с почти двукратным увеличением объема предложения по сравнению с летом 2024 года, а также тем, что арендодателям пришлось умерить свои аппетиты, так как доходы квартиросъемщиков не соответствовали заявленным в объявлениях ценам.

По данным «Циан», средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2025 года составляла 64,6 тысячи рублей в месяц, что на 10% ниже пиковых значений 2024 года. Двухкомнатную квартиру в прошлом месяце в среднем сдавали за 104,9 тысячи рублей (-9%), трехкомнатную - за 151,4 тысячи рублей (-9%).

Алексей Попов назвал текущую ситуацию на рынке «временем арендатора». По прогнозам специалиста, в апреле снижение ставок продолжится в том числе и за счет замедления экономики России, а в июне-сентябре можно ожидать сезонного роста цен за счет всплеска спроса, но в этом году он будет выражен слабее, чем в 2024-м. Если в предыдущие два года аренда в столице дорожала на 25-30%, то по итогам 2025 года можно ожидать рост цен ниже 15%, считает Попов.