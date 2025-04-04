Просрочка россиян по ипотеке достигла рекордного показателя

На начало февраля 2025 года объем просроченной задолженности россиян по ипотеке достиг рекордных 100,6 млрд рублей. Только за январь показатель вырос на 5,7 млрд, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились « Известия » . При этом общий объём ипотечного портфеля, напротив, снизился — с начала года он уменьшился на 108 млрд рублей и составил 19 трлн.

Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, текущий уровень просрочки стал самым высоким в истории: такого значения не фиксировалось даже в кризисные годы 2008 и 2022.

В Центробанке подтвердили рост просроченной задолженности и числа реструктуризаций в ипотечном портфеле. Причина — «вызревание» кредитов, выданных в рамках массовой льготной ипотеки во второй половине 2023 и первой половине 2024 годов. Тогда на фоне анонсов об ужесточении условий госпрограмм спрос на ипотеку был ажиотажным, но не все заёмщики правильно оценили свои финансовые возможности.

По словам Никиты Кулагина, начальника управления макроэкономического анализа Совкомбанка, многие брали ипотеку в расчете на скорое снижение ключевой ставки и возможность рефинансирования. Однако в условиях зимнего пика ставки часть заёмщиков столкнулась с трудностями и начала допускать просрочку.

Как напоминают в ЦБ, в предыдущие годы требования к заемщикам были ослаблены: более половины кредитов выдавались с первоначальным взносом менее 20%, а около 50% — клиентам с долговой нагрузкой свыше 80% (тратящим на выплаты более 80% доходов).

После того как летом 2024 года условия льготных программ были ужесточены, а ЦБ ввел новые ограничения на выдачу ссуд закредитованным гражданам, доля рискованных ипотек снизилась до 10–13%. Это, по мнению регулятора, уменьшает вероятность дальнейшего роста просрочек.

Тем не менее, по словам Чернова, в начале года на увеличение просрочек также повлияли высокая инфляция и стагнация реальных доходов. Многие заемщики оформляли кредиты, рассчитывая на устойчивый рост зарплат, однако инфляция продолжила расти, а доходы населения — нет. В результате всё больше граждан стало не справляться с ипотечными платежами.

Эксперт также предупреждает: рост просрочки указывает на формирование потенциального «пузыря» проблемных долгов. По его оценке, в 2025 году тенденция может сохраниться — на фоне роста безработицы и замедления роста зарплат платежеспособность населения продолжит снижаться.