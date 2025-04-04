Просрочка россиян по ипотеке достигла рекордного показателя

Лера Букина

На начало февраля просроченный долг российских граждан по ипотеке впервые составил 100,6 млрд рублей. В общей сложности за месяц он продемонстрировал рост на 5,7 млрд, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Просрочка россиян по ипотеке достигла рекордного показателя
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Как отмечается, суммарный объем жилищных кредитов, наоборот, сокращался. Падение достигло 108 млрд, оно составило 19 трлн. В регуляторе подчеркнули, что в ипотечном портфеле действительно повышается просроченная задолженность и количество реструктуризаций.

В ЦБ сообщили, что это связано с тем, что в конце 2023 года и начале 2024 года было выдано большое количество кредитов по льготной ипотечной программе. В это время наблюдался высокий спрос на кредиты, в том числе из-за того, что условия государственных программ тогда собирались ужесточить. Однако не все заемщики смогли правильно оценить свои возможности.

По словам начальника управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никиты Кулагина, россияне, которые оформляли ипотечный кредит в тот период, также рассчитывали на будущее снижение ключевой и возможность рефинансирования. В компании Freedom Finance Global выразили уверенность в том, что еще одной причиной увеличения просрочки в ипотеке в начале этого года являются высокие темпы инфляции в стране и стагнация реальных доходов населения.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране зафиксирован рост доли жилья, которое граждане покупают за счет собственных средств.

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