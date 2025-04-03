Названа стоимость самой дешевой квартиры в новостройке в центре Москвы

Стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке центра Москвы со сдачей в 2025 году, доступной для покупки в марте 2025 года, составила 13,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал риелтор Ярослав Кобаладзе.

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В общей сложности на «первичке» Центрального округа столицы по итогам марта текущего года продается 483 объекта (квартиры и апартаменты) со сдачей в 2025-м, что значительно меньше, чем в аналогичный период 2024-го — тогда можно было приобрести 882 лота со сдачей до конца предыдущего года.

Самый широкий выбор объектов со сдачей в 2025-м на данный момент представлен в Басманном районе, где экспонируется 140 объектов, что на 40 лотов меньше, чем в марте прошлого года. Там же находится и самая дешевая подобная новостройка в центре Москвы. Речь идет о студии метражом 26 «квадратов», расположенной в пешей доступности от станции метро «Электрозаводская». Сдача жилого комплекса запланирована в четвертом квартале.

Ранее стало известно, что самая бюджетная квартира на первичном рынке рядом с метро в Петербурге стоит 9,9 миллиона рублей.