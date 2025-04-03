Набиуллина ответила, когда массовая ипотека станет доступной

Рыночные ипотечные программы станут доступны для большинства россиян при снижении инфляции, за ней уменьшатся и ставки по ипотеке. С таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год, передает РИА Недвижимость.

В России зафиксирован рост доли жилья, которое граждане покупают за счет собственных средств, подчеркнула она. Россияне отдают предпочтение формированию сбережений, сообщила глава ЦБ, добавив, что «это выбор граждан».

«Массовая ипотека будет доступна для большинства граждан, когда у нас опустится инфляция и процентные ставки будут более низкими. Я напомню, что ипотека у нас начала активно развиваться без льготных массовых программ, когда у нас инфляция была около 4% несколько лет. Тогда у нас ставки по ипотеке были около 8%», - сказала она.

Ранее «Известия» сообщили, что в России банки ужесточили требования к первоначальному взносу по ипотечным кредитам: теперь он составляет почти треть от стоимости приобретаемого жилья. Чтобы человек с доходом среднего уровня смог накопить на приобретение собственного жилья, ему придется существенно сократить расходы на питание и питье, а также отказаться от аренды и приобретения одежды.

По информации «Дом.РФ», в феврале доля первоначального взноса по ипотечным кредитам составила более 33% от стоимости недвижимости. Это делает такие кредиты еще менее доступными для граждан России, несмотря на различные меры государственной поддержки, писало издание.