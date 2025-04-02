Сколько стоит аренда элитных домов на Рублевке в 2025 году

В марте 2025 года стоимость аренды роскошных домов на Рублево-Успенском шоссе составила в среднем 1,8 миллиона рублей в месяц, что на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков экосистемы Kalinka Russia.

Специалисты объясняют повышение цен на аренду коттеджей в районе общим ростом уровня инфляции и стоимости американской валюты. По словам генерального директора Kalinka Russia Алексея Чумалова, в настоящее время рост цен остановился. При этом вариантов в диапазоне 300–400 тыс. руб. в месяц, если речь идет именно о высокобюджетном сегменте, практически нет, уточнил он. Ставки найма намного выше, добавил собеседник.

Эксперты отмечают, что предложение элитных домов на Рублево-Успенском шоссе значительно уменьшилось. По словам директора департамента загородной недвижимости NF Group Татьяны Алексеевой, в 2024 году число элитных объектов в экспозиции снизилось на 28% по сравнению с 2023-м и на 43% за два года, что обусловлено как вымыванием ликвидных объектов, так и нежеланием многих собственников сдавать дома по ставкам ниже желаемой доходности.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда» сообщили, что средняя цена долгосрочной аренды квартир в крупных городах России по результатам марта 2025 года составляет 34 тыс. рублей в месяц. По словам представителя компании, падение ставок по стране наблюдается шестой месяц подряд. Они упали на 17,3% к сентябрю минувшего года, который стал пиковым, и на 2,3% с февраля 2025 года.