Названа зарплата, которая нужна для одобрения ипотеки на «трешку» в мегаполисах

Для того чтобы в 2025 году получить одобрение на рыночную ипотеку для покупки трехкомнатной квартиры в новом доме в городах-миллионниках, необходимо иметь ежемесячный доход в размере от 232 до 731 тысячи рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость».

До тех пор, пока ставки не уменьшатся и не появится возможность рефинансировать кредит на более привлекательных условиях, ежемесячные платежи по ипотеке за трехкомнатную квартиру будут составлять от 139 тысяч до 439 тысяч рублей. Издание отмечает, что требования банков к уровню дохода для получения ипотеки на трехкомнатную квартиру в 3,4–6,8 раза превышают среднемесячный доход жителей крупных городов.

В Казани, где средняя стоимость трехкомнатной квартиры в новостройке составляет 16,05 миллионов рублей, для одобрения ипотеки на ее покупку необходимо получать не менее 443,7 тысяч рублей в месяц. Это в 6,8 раза больше средней зарплаты по региону. В Санкт-Петербурге стоимость трехкомнатной квартиры на первичном рынке жилья составляет 20,73 миллионов рублей, а требования к зарплате — 573,3 тысячи рублей в месяц. Это в 6,1 раза больше средней зарплаты по региону.

В пяти городах-миллионниках — Нижнем Новгороде, Москве, Краснодаре, Уфе и Омске — требования к ежемесячным доходам также превышают средний уровень по региону. Самая высокая стоимость трехкомнатных квартир (26,44 миллионов рублей) зафиксирована в Москве. Для одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру там необходимо получать не менее 731,3 тысяч рублей в месяц. Это самое высокое требование к зарплате среди всех городов-миллионников.

В семи городах-миллионниках — Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске — будут требовать доходы, превышающие четыре средних зарплаты. В эту категорию попадает город с самыми низкими требованиями к зарплате для одобрения кредита среди других городов-миллионников. Речь идет о Волгограде, где стоимость трехкомнатной квартиры составляет 8,51 миллиона рублей, а для одобрения ипотечного кредита на текущих рыночных условиях необходимо зарабатывать 232,3 тысячи рублей.