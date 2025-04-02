Названо подходящее время для выгодной аренды квартиры

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Лучшее время для аренды жилья в России — март-апрель, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор исследовательского портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, весной цены «остывают» после бурного роста осенью 2024 года.

Названо подходящее время для выгодной аренды квартиры
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Однако уже во второй половине лета арендные ставки снова начнут расти, предупредил эксперт.

«Сейчас, в начале года, цены корректируются и «остывают» после ралли прошлой осени, но на уровень первой половины 2024 года они уже не вернутся. Ну а во второй половине лета снова пойдет волна роста. Так что арендаторам, подумывающим снять или сменить квартиру, лучше сделать это до июня-июля, а в идеале — сейчас, в марте-апреле», — сказал Луценко.

Прогнозировать то, на сколько по итогам года может подорожать аренда в России, эксперт не стал. Луценко пояснил, что все будет зависеть от уровня инфляции и ситуации на рынках купли-продажи недвижимости.

Ранее сообщалось, что рост цен на аренду квартир в России связан с высокими требованиями зумеров. Как пояснил эксперт по съемному жилью Роман Жуков, собственники учитывают запросы молодежи и дополнительно вкладываются в свою недвижимость. Это и повышает стоимость аренды.

По его словам, примерно 52% молодых людей готовы арендовать жилье только под ключ с наличием всей техники и мебели. Он добавил, что 47% зумеров хотят, чтобы в квартире был кондиционер или посудомоечная машина.

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