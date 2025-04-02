Названо подходящее время для выгодной аренды квартиры

Лучшее время для аренды жилья в России — март-апрель, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор исследовательского портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, весной цены «остывают» после бурного роста осенью 2024 года.

Однако уже во второй половине лета арендные ставки снова начнут расти, предупредил эксперт.

«Сейчас, в начале года, цены корректируются и «остывают» после ралли прошлой осени, но на уровень первой половины 2024 года они уже не вернутся. Ну а во второй половине лета снова пойдет волна роста. Так что арендаторам, подумывающим снять или сменить квартиру, лучше сделать это до июня-июля, а в идеале — сейчас, в марте-апреле», — сказал Луценко.

Прогнозировать то, на сколько по итогам года может подорожать аренда в России, эксперт не стал. Луценко пояснил, что все будет зависеть от уровня инфляции и ситуации на рынках купли-продажи недвижимости.

Ранее сообщалось, что рост цен на аренду квартир в России связан с высокими требованиями зумеров. Как пояснил эксперт по съемному жилью Роман Жуков, собственники учитывают запросы молодежи и дополнительно вкладываются в свою недвижимость. Это и повышает стоимость аренды.

По его словам, примерно 52% молодых людей готовы арендовать жилье только под ключ с наличием всей техники и мебели. Он добавил, что 47% зумеров хотят, чтобы в квартире был кондиционер или посудомоечная машина.