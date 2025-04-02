Первоначальный взнос по ипотеке в 2025 году взлетел

В России банки ужесточили требования к первоначальному взносу по ипотечным кредитам: теперь он составляет почти треть от стоимости приобретаемого жилья. Об этом пишут «Известия».

Чтобы человек с доходом среднего уровня смог накопить на приобретение собственного жилья, ему придется существенно сократить расходы на питание, а также отказаться от аренды и приобретения одежды. По информации «Дом.РФ», в феврале доля первоначального взноса по ипотечным кредитам составила более 33% от стоимости недвижимости. Это делает такие кредиты еще менее доступными для граждан России, несмотря на различные меры государственной поддержки, говорится в материале.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, в связи с повышением ключевой ставки с рынка в первую очередь ушли надежные заемщики. В результате банки были вынуждены изменить свою стратегию управления рисками и ужесточить требования к потенциальным клиентам.

По предварительным оценкам, чтобы собрать необходимую сумму для первоначального взноса, человеку с ежемесячным доходом в 88 тысяч рублей потребуется почти три года. При условии, что он будет откладывать всю свою зарплату. Если же вычесть из этой суммы расходы на повседневные нужды, составляющие 40 тысяч рублей, то срок накопления увеличится до шести лет. По данным Центробанка, за пять лет средняя цена квадратного метра в новостройках продемонстрировала рост с 71,5 до 177 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, который предполагает исключение долгов по ипотеке из списка причин для инициирования процедуры банкротства физических лиц. Однако должник по-прежнему сможет объявить себя банкротом по своему желанию.