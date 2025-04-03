Подсчитан доход россиян от сдачи комнаты в аренду

Россияне могут заработать на аренде комнаты до полусотни тысяч рублей в месяц. О доходности съемного жилья «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

© Lenta.ru

По подсчетам эксперта, от сдачи комнаты в аренду в России можно получать от 16 тысяч до 55 тысяч рублей ежемесячно. Ставка, как уточняется, варьируется в зависимости от района экспозиции и условий проживания. На посуточной аренде можно заработать больше, чем на долгосрочной. Так, к примеру, в Москве посуточная аренда обходится в 2,7-7 тысяч рублей в день, долгосрочная — на 30-35 процентов дешевле. В регионах расценки, по статистике Осянина, отличаются еще больше.

Главным преимуществом сдачи жилья в аренду является наличие пассивного дохода, стабильность такого заработка и возможность накопления с целью дальнейшего расширения жилплощади либо улучшения жилищных условий. Большой проблемой для наймодателя, однако, становится поиск добросовестного и аккуратного арендатора. Если район, в котором располагается квартира, не привлекателен, а условия для проживания имеют свои ограничения, найти хороших жильцов становится тяжелее. Нередко сдача квартиры или комнаты внаем становится предметом споров с соседями, не желающими мириться с временными жильцами. В таких конфликтах зачастую бывают задействованы управляющая компания и полиция. Кроме того, владельцу приходится регулярно выделять средства на поддержание квартиры в должном состоянии (уборка и косметический ремонт) и по закону платить налоги с аренды.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить на аренде жилья. По мнению риелторов, сократить будущие расходы поможет выбор квартиры, которая изначально сдается с нужными для жизни мебелью и техникой. Кроме того, дешевле обойдется жилплощадь на первых этажах и в удаленных от центра районах. Поисками съемной квартиры следует заниматься в январе, на майских праздниках и в первой половине лета — в эти периоды спрос на такие объекты ниже.