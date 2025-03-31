Названы категории россиян, которые получат соцпомощь при покупке жилья

В России в рамках государственной программы помощи при покупке жилья предусмотрены меры поддержки для определенных категорий граждан, включая государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, судей, медицинских работников и учителей. Об этом в беседе с RT заявил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Собеседник уточнил, что люди, работающие в государственных учреждениях, могут претендовать на получение субсидии для приобретения жилья. При этом они должны иметь опыт работы не менее трех лет. Как сообщил Виноградов, сумма субсидии определяется индивидуально для каждого человека и зависит от нескольких факторов, среди них — регион проживания, сфера деятельности, стаж работы и состав семьи. Также учитывается норма общей площади жилья, которая варьируется в зависимости от региона, пояснил эксперт.

По его словам, работники судебной системы и Следственного комитета, имеющие стаж более десяти лет, могут претендовать на единовременную выплату. Ее размер определяется на основе площади жилья, его рыночной стоимости и продолжительности работы. Сотрудник может выбрать между получением выплаты или получением недвижимости в собственность.

Виноградов подчеркнул, что работники органов правопорядка, чрезвычайных ситуаций, Росгвардии, Федеральной службы безопасности и таможенных органов также могут рассчитывать на единовременные выплаты, служебное жилье или право собственности на недвижимость. Однако для получения поддержки необходимо соответствовать определенным требованиям. В частности, претендент должен иметь стаж службы не менее десяти лет и не иметь в собственности или по договору социального найма другого жилья, добавил собеседник.

Для медицинских работников и педагогов, которые готовы переехать в сельские районы или небольшие города, существуют специальные программы поддержки — «Земский врач» и «Земский учитель». Так, властями предусмотрена финансовая помощь в размере до 1 миллиона рублей, а для жителей северных регионов и Дальнего Востока — до 2 миллионов рублей. Эти средства можно использовать для приобретения жилья, проведения ремонтных работ или погашения ипотечного кредита.

Специалист рассказал, что военные и их близкие могут претендовать на служебное жилье или компенсацию за аренду. Также существуют жилищные субсидии, размер которых определяется стажем, достижениями и составом семьи. Эта поддержка распространяется и на родственников погибших военных.