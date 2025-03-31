Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд

Средняя цена долгосрочной аренды квартир в крупных городах России по результатам марта 2025 года составляет 34 тыс. рублей в месяц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

По словам представителя компании, падение ставок по стране наблюдается шестой месяц подряд. Они упали на 17,3% к сентябрю минувшего года, который стал пиковым, и на 2,3% с февраля 2025 года, отметил собеседник. Представитель компании «Циан» также подтверждает эту динамику. Однако она анализирует среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир, которые наиболее востребованы на рынке. По ее информации, в марте этого года в крупных городах России стоимость аренды жилья снизилась на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем 2024 года. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 39 900 рублей в месяц.

При этом относительно марта 2024 г. рост ставок сохраняется: он составляет 9,1%, по оценке «Яндекс аренды», и 11%, по данным «Циана». По словам опрошенных изданием экспертов, средние ставки аренды демонстрируют снижение из-за значительного увеличения предложения на рынке.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что депутаты выступили за введение в России ограничения размера комиссии для риелторов при сдаче квартир в аренду. По их мнению, сейчас сумма взимается слишком большая. Инициаторы считают, что размер комиссии для риелторов, которые помогают найти квартиру, целесообразно ограничить 50%. Предполагается, что это позволит сделать рынок риелторов более прозрачным, а также защитить арендаторов недвижимости от необоснованно высоких тарифов.