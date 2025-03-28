С 1 апреля вступают в силу новые условия семейной ипотеки

С 1 апреля 2025 года в России вступят в силу новые условия семейной ипотеки, которые расширят возможности для семей с детьми. Поддержка со стороны государства теперь включает возможность покупки вторичного жилья в городах с низким уровнем жилищного строительства. Изменения в программе, условия участия, а также шаги, которые необходимо предпринять для оформления семейной ипотеки, — в материале RT.

Новые условия семейной ипотеки с 1 апреля 2025 года

По поручению президента РФ Владимира Путина действие программы семейной ипотеки расширено. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года. Основное изменение — купить квартиру по семейной ипотеке теперь можно и на вторичном рынке в городах с низким уровнем жилищного строительства. Новые льготы будут действовать до 30 июня 2025 года.

Раньше возможность купить вторичное жильё по семейной ипотеке тоже существовала, но была сильно ограничена. Она была доступна только в двух случаях: семьям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью, и семьям, приобретающим жильё в регионах, где не ведётся строительство многоквартирных домов.

С 1 апреля 2025 года эти правила меняются, и жильё теперь можно покупать и в городах с низким объёмом строительства (не более двух многоквартирных домов). Дом должен быть не старше 20 лет и не признан аварийным.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях вторичку по этой программе не купить, но по-прежнему можно использовать семейную ипотеку на покупку в новостройке.

Жители этих регионов могут воспользоваться льготой в других городах. Например, петербуржец может купить квартиру по семейной ипотеке во вторичном жилье в городе Волжске, если выполняются условия кредитования. Важно отметить, что банки могут устанавливать дополнительные требования к заёмщикам, которые не прописаны в основных условиях программы.

Что можно купить по программе «Семейная ипотека»

Семейная ипотека — это государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая взять кредит на жильё по льготной ставке 6% годовых.

Её могут получить:

— семьи с ребёнком до шести лет включительно;— семьи с ребёнком-инвалидом;— семьи с двумя несовершеннолетними детьми (в определённых регионах);— семьи с двумя детьми в малых городах (до 50 тыс. жителей).

По семейной ипотеке можно купить:

1. Готовое или строящееся жильё от девелопера:— квартиры в новостройках по договору долевого участия или купли-продажи;— частные дома от застройщика (включая объекты в рамках малоэтажных жилых комплексов).

2. Недвижимость у специальных организаций:— объекты от закрытых ПИФов;— жильё от Фонда развития территорий;— недвижимость от Московского фонда реновации.

3. Индивидуальное жилищное строительство:— возведение дома с привлечением строительной компании;— возможность включения в кредит стоимости земельного участка;— обязательное использование эскроу-счёта для расчётов.

4. Вторичное жильё (с особыми условиями) в регионах, где ведётся строительство не более двух домов.

Кому не дадут семейную ипотеку

Возрастные ограничения:— заёмщики младше 18 лет;— заёмщики старше 75 лет.

Семейное положение и дети:— семьи без детей;— семьи, где все дети старше 18 лет;— семьи с детьми старше шести лет (если нет других детей младше 18 лет);— семьи с детьми-инвалидами старше 18 лет;— семьи с детьми, не являющимися гражданами РФ.

Финансовые ограничения:— заёмщики с плохой кредитной историей;— заёмщики с высокой текущей долговой нагрузкой;— заёмщики, не имеющие стабильного дохода.

Ограничения по приобретаемому жилью:— запрет на покупку у взаимозависимых лиц (супруги, родители, дети, братья, сёстры, организации и их директора);— запрет на покупку вторичного жилья старше 20 лет;— запрет на покупку жилья в аварийных домах.

Дополнительные ограничения:— заёмщики, уже использовавшие семейную ипотеку ранее;— заёмщики, не соответствующие дополнительным требованиям конкретного банка (например, стаж работы менее трёх месяцев).

Регионы России с доступностью семейной ипотеки

Актуальный перечень городов, в которых можно воспользоваться государственной поддержкой при покупке вторичного жилья по семейной ипотеке, опубликован на портале «ДОМ.РФ». Льготные условия кредитования доступны для семей с детьми в муниципалитетах с минимальным объёмом нового строительства. Критерием отбора населённых пунктов стало ограничение по вводу в эксплуатацию не более двух многоквартирных зданий в год. Согласно опубликованным данным, всего в списке значится 901 населённый пункт, включая новые регионы, где действует данная программа поддержки.

Программа семейной ипотеки действует до 31 декабря 2030 года. Ограничение по 30 июня 2025 года касается только списка городов, где доступна семейная ипотека на вторичное жильё.

То есть можно оформить семейную ипотеку на новостройки в любой момент до конца 2030 года. А вот для покупки вторичного жилья по этой программе в определённых городах нужно успеть подать заявку до 30 июня 2025 года.

Республика Адыгея (Адыгея): Адыгейск.

Республика Башкортостан: Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Янаул, Агидель, Межгорье, Кумертау, Салават, Сибай.Республика Бурятия: Закаменск, Бабушкин, Кяхта, Гусиноозёрск, Северобайкальск.Республика Дагестан: Буйнакск, Дагестанские Огни, Избербаш, Кизилюрт, Южно-Сухокумск.

Республика Ингушетия: Магас, Назрань, Карабулак, Малгобек.

Кабардино-Балкарская Республика: Майский, Нарткала, Чегем, Тырныауз, Прохладный.

Республика Калмыкия: Городовиковск, Лагань.

Карачаево-Черкесская Республика: Усть-Джегута, Теберда.

Республика Карелия: Беломорск, Сортавала, Питкяранта, Сегежа, Суоярви, Кемь, Кондопога, Лахденпохья, Медвежьегорск, Олонец, Пудож, Костомукша.

Республика Коми: Емва, Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск, Ухта, Печора, Сосногорск, Микунь.

Республика Марий Эл: Звенигово, Волжск, Козьмодемьянск.

Республика Мордовия: Ардатов, Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Темников.

Республика Саха (Якутия): Томмот, Верхоянск, Вилюйск, Нюрба, Ленск, Мирный, Удачный, Олёкминск, Покровск, Среднеколымск.

Республика Северная Осетия — Алания: Алагир, Ардон, Дигора, Моздок.

Республика Татарстан: Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Иннополис, Заинск, Болгар, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши, Чистополь.

Республика Тыва: Чадан, Туран, Шагонар, Ак-Довурак.

Удмуртская Республика: Камбарка, Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул.

Республика Хакасия: Абаза, Саяногорск, Сорск.

Чеченская Республика: Ачхой-Мартан, Гудермес, Ойсхара, Курчалой, Наурская, Серноводское, Урус-Мартан, Шелковская, Аргун.

Чувашская Республика — Чувашия: Алатырь, Козловка, Мариинский Посад, Цивильск, Шумерля, Ядрин.

Алтайский край: Змеиногорск, Славгород, Камень-на-Оби, Горняк, Алейск, Заринск, Рубцовск, Яровое.

Краснодарский край: Горячий Ключ, Приморско-Ахтарск, Туапсе, Абинск, Апшеронск, Хадыженск, Белореченск, Кореновск, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашевск, Усть-Лабинск, Геленджик.

Красноярский край: Иланский, Кодинск, Артёмовск, Заозёрный, Дудинка, Игарка, Ужур, Уяр, Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, Лесосибирск, Назарово, Норильск, Железногорск, Зеленогорск, Шарыпово.

Приморский край: Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний, Фокино.

Ставропольский край: Благодарный, Будённовск, Георгиевск, Изобильный, Ипатово, Новопавловск, Нефтекумск, Новоалександровск, Светлоград, Зеленокумск.

Хабаровский край: Бикин, Амурск, Вяземский, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре.

Амурская область: Завитинск, Сковородино, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск, Циолковский.

Архангельская область: Каргополь, Сольвычегодск, Мезень, Няндома, Онега, Шенкурск, Вельск, Коряжма, Новодвинск, Мирный.

Астраханская область: Ахтубинск, Камызяк, Нариманов, Харабали, Знаменск.

Белгородская область: Алексеевка, Валуйки, Грайворон, Новый Оскол, Шебекино, Короча, Бирюч, Губкин.

Брянская область: Стародуб, Жуковка, Дятьково, Злынка, Карачев, Мглин, Почеп, Севск, Сураж, Трубчевск, Унеча, Фокино, Клинцы, Новозыбков, Сельцо.

Владимирская область: Меленки, Собинка, Лакинск, Карабаново, Струнино, Вязники, Гороховец, Курлово, Камешково, Киржач, Кольчугино, Петушки, Костерево, Покров, Судогда, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный, Радужный.

Волгоградская область: Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Петров Вал, Котельниково, Котово, Ленинск, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка, Серафимович, Суровикино, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово.

Вологодская область: Бабаево, Белозерск, Великий Устюг, Красавино, Грязовец, Кириллов, Никольск, Сокол, Кадников, Тотьма, Устюжна, Харовск, Вытегра.

Воронежская область: Бобров, Богучар, Бутурлиновка, Калач, Лиски, Новохопёрск, Острогожск, Поворино, Россошь, Эртиль, Борисоглебск, Нововоронеж.

Ивановская область: Гаврилов Посад, Заволжск, Наволоки, Комсомольск, Плёс, Приволжск, Пучеж, Родники, Фурманов, Южа, Юрьевец, Вичуга, Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя.

Иркутская область: Бодайбо, Вихоревка, Киренск, Железногорск-Илимский, Нижнеудинск, Алзамай, Слюдянка, Байкальск, Тайшет, Бирюсинск, Усть-Кут, Шелехов, Братск, Зима, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Свирск.

Калининградская область: Гвардейск, Краснознаменск, Нестеров, Озёрск, Полесск, Правдинск, Славск, Приморск, Гусев, Ладушкин, Мамоново, Светлый, Советск.

Калужская область: Боровск, Ермолино, Кондрово, Жиздра, Жуков, Белоусово, Киров, Козельск, Сосенский, Людиново, Малоярославец, Медынь, Мещовск, Мосальск, Спас-Деменск, Сухиничи, Таруса, Юхнов.

Камчатский край: Елизово, Вилючинск.

Кемеровская область. Кузбасс: Гурьевск, Салаир, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Мариинск, Междуреченск, Топки, Таштагол, Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Калтан, Киселёвск, Мыски, Осинники, Прокопьевск, Тайга.

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Костромская область: Кологрив, Макарьев, Мантурово, Нея, Солигалич, Нерехта, Чухлома, Буй, Волгореченск, Галич, Шарья.

Курганская область: Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, Щучье, Шадринск.

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Мурманская область: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Полярный, Североморск, Заозёрск, Гаджиево, Островной, Снежногорск.

Нижегородская область: Балахна, Богородск, Ветлуга, Володарск, Городец, Заволжье, Княгинино, Лукоянов, Лысково, Павлово, Ворсма, Горбатов, Сергач, Урень, Саров, Кулебаки, Навашино, Первомайск, Семёнов, Перевоз, Чкаловск, Шахунья.

Новгородская область: Пестово, Сольцы, Холм, Боровичи, Валдай, Малая Вишера, Окуловка, Старая Русса, Чудово.

Новосибирская область: Карасук, Татарск, Барабинск, Болотное, Каргат, Куйбышев, Купино, Тогучин, Черепаново, Чулым, Искитим.

Омская область: Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск.

Оренбургская область: Абдулино, Бугуруслан, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Орск, Соль-Илецк, Сорочинск, Ясный.

Орловская область: Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль, Ливны, Мценск.

Пензенская область: Спасск, Белинский, Городище, Сурск, Каменка, Нижний Ломов, Никольск, Сердобск.

Пермский край: Александровск, Губаха, Гремячинск, Кудымкар, Кунгур, Березники, Усолье, Верещагино, Горнозаводск, Добрянка, Кизел, Краснокамск, Лысьва, Нытва, Оса, Оханск, Соликамск, Чайковский, Чердынь, Чернушка, Чусовой, Чермоз, Красновишерск, Очёр.

Псковская область: Дно, Невель, Новоржев, Опочка, Печоры, Порхов, Пыталово, Гдов, Новосокольники, Остров, Пустошка, Себеж.

Ростовская область: Белая Калитва, Зерноград, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск, Цимлянск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск.

Рязанская область: Касимов, Кораблино, Михайлов, Ряжск, Сасово.

Как оформить семейную ипотеку

Проверьте соответствие требованиям программы. В семье должен быть ребёнок до шести лет включительно, или двое несовершеннолетних детей, или ребёнок-инвалид.

Подготовьте первоначальный взнос. Его минимальный размер — 20% от стоимости жилья. Можно использовать материнский капитал.

Выберите объект недвижимости:— квартира в строящемся доме от застройщика;— квартира в сданной новостройке;— готовый или строящийся частный дом с участком;— строительство частного дома с компанией-подрядчиком;— вторичное жильё (только для определённых регионов).

Рассчитайте сумму кредита:— для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — до 12 млн рублей;— для других регионов — до 6 млн рублей.

Важные особенности:— льготная ставка до 6% действует для всех регионов;— можно рефинансировать ранее оформленные кредиты;— срок заключения договора — до 31 декабря 2030 года.

При строительстве частного дома обязательна оплата через эскроу-счёт.

Для семей с двумя несовершеннолетними детьми действуют территориальные ограничения. Семейная ипотека доступна в малых городах с населением до 50 тыс. в 35 регионах РФ, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.