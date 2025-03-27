Путин поручил сделать аренду жилья в Арктике доступной

К сентябрю правительство должно подготовить план действий по аварийному жилью для северян, и уже в 2026 году в Арктике должна заработать программа "Доступное арендное жилье". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме.

Глава государства поручил правительству до 1 сентября подготовить долгосрочный план - как минимум на 10 лет - конкретных действий для решения ситуации с ветхим жильем в северных регионах.

"Очень острая проблема для северян - это аварийное жилье", - пояснил он.

Еще одно предложение президента - последовать примеру Дальнего Востока, где работает программа "Доступное арендное жилье", и расширить ее на опорные населенные пункты Арктики. Напомним, по этой программе стоимость аренды жилья для молодежи субсидируется из бюджетов.

Аренда жилья должна быть более доступной для тех, кто начинает свою карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать, считает Путин. "Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году", - распорядился он.