Наценка за вид: названа стоимость квартир рядом с парками Москвы

Издание РБК совместно с экспертами «Домклик» и участниками рынка недвижимости выяснило, сколько стоят новостройки рядом с парками столицы. По словам основателя bnMAP.pro Ирины Доброхотовой, для определения цены важно учитывать как сам парк, так и его статус, размер, а также расположение.

В случае с небольшими парками наценка за вид будет минимальной. При этом, если говорить о новостройках с прямым видом на крупный известный парк близко к центру (например, парк имени Горького), то там наценка может быть весьма ощутимой, заявила эксперт.

Как отмечается, согласно статистике bnMAP.pro, в пешей доступности от парка имени Горького за последние 15 лет введено 12 жилых комплексов. Все они относятся к премиальному и элитному сегментам, средневзвешенная стоимость 1 кв. м по корпусам в продаже в них составляет от 530 тыс. до 4,6 млн руб.

По данным аналитиков «Домклик», в районе Бирюлево Восточное стоимость 1 кв. м (вторичное жилье с видом на парк) на март 2025 года составляет 266,5 тыс. руб. В районе Митино цена новостройки (1 кв. м) на март 2025 года составляет 331,7 тыс. руб., стоимость 1 кв. м вторичного жилья — 304,4 тыс. руб.

В районе Ясенево стоимость 1 кв. м новостройки на март 2025 года составляет 270 тыс. руб., «вторички» — 302,8 тыс. руб. Стоимость 1 кв. м новостройки на март достигает 446,1 тыс. руб., вторичного жилья — 390,8 тыс. руб. Также издание узнало данные по району Раменки.

«Стоимость 1 кв. м (новостройки) на март 2025 года — 685,7 тыс. руб. Стоимость 1 кв. м (вторичное жилье) на март 2025 года — 567,7 тыс. руб.», — говорится в материале.

По словам генерального директора VSN Group Яны Глазуновой, в Москве близость новостройки к парку действительно является значительным конкурентным преимуществом. Это связано с несколькими факторами: во-первых, выше качество жизни, есть возможности для отдыха, занятий спортом и прогулок., отметила эксперт.