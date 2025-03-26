Глава Минстроя рассказал о прежних и новых нацпроектах

Ключевые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" сохранены, дополнены и расширены в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни", реализация которого началась в этом году, отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, комментируя ежегодный отчет правительства в Госдуме.

"Ключевым аспектом в нашей работе является улучшение жилищных условий граждан. Всего с 2019 года приобрели новую квартиру, построили собственный дом, переехали из аварийного жилья больше трети населения России - 52,1 млн человек, а это 23,7 млн семей", - сказал Файзуллин.

С 2019 года в России построено порядка 580 млн кв. м жилья. Этого удалось добиться в том числе благодаря вниманию правительства к желанию людей проживать в индивидуальных домах, отметил министр. В прошлом году было построено более 62 млн кв. м индивидуальных жилых домов, что на 62% больше показателя 2019 года.

"Важным шагом в развитии индивидуального домостроения стало вступление в силу ряда законов по применению счетов эскроу при строительстве ИЖС, которые обеспечивают безопасность процесса возведения своего собственного дома", - подчеркнул он.

Были перевыполнены показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по переселению граждан из аварийных домов. За 6 лет переселено 810,6 тыс. человек из 13,7 млн кв. метров аварийного жилья. 80 регионов завершили программу досрочно расселения аварийных домов досрочно.

В рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" сохранен федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году в голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 17,2 млн жителей России, это на 7,5 млн больше, чем в 2021 году. Обратная связь от граждан способствовала расширению перечня муниципальных образований, которые будут допущены к участию в программе, отметил Файзуллин. Теперь во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях смогут принять участие населенные пункты с численностью людей до 300 тыс. человек. Программа будет распространена на преображение исторических поселений - административных центров, а проекты благоустройства могут быть реализованы поэтапно. Кроме того, количество победителей конкурса, проводимого в Дальневосточном федеральном округе, увеличено с 48 до 54.

"В рамках отчета правительства РФ также было отмечено, что для достижения технологического суверенитета необходимо использовать собственные разработки материалов, комплектующих, оборудования, - сказал Файзуллин. - В этой части строительная отрасль опирается на научную деятельность профильных институтов и учреждений образования, входящих в отраслевой консорциум "Строительство и архитектура". Так, только за прошлый год разработано и утверждено 159 документов, среди которых 86 сводов правил. Также в тесном взаимодействии с научным сообществом проведено 95 прикладных научных исследований, направленных на улучшение качества жизни и безопасности людей".

Новым вызовом для страны является обновление коммунальных сетей, превышающее их ветшание. Для этого формируются мероприятия федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".