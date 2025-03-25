Назван район Москвы, где аренда жилья подорожала почти на треть

В феврале 2025 года район Очаково-Матвеевское занял лидирующую позицию среди районов Москвы по динамике роста стоимости аренды однокомнатных квартир. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов сервиса «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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В феврале стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в районе Очаково-Матвеевское увеличилась на 30,4% в сравнении с январем и составила 107,5 тыс. рублей в месяц.

В рейтинге районов Москвы по стоимости аренды жилья второе место заняли Дорогомилово и Тимирязевский. В этих районах цена аренды выросла на 28,3% и составила 107,5 тыс. рублей и 87,5 тыс. рублей соответственно. Третье место занял район Хамовники, где стоимость аренды увеличилась на 28,1% и составила 169 тыс. рублей.

Четвертую строчку с ростом арендных ставок на 25,6% занимает Таганский район (до 102,5 тыс. руб.), пятую - Аэропорт с увеличением на 25,2%, (до 97,5 тыс. руб.).

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