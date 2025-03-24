В России предложили ограничить комиссию при сдаче квартир в аренду

Депутаты выступили за введение в России ограничения размера комиссии для риелторов при сдаче квартир в аренду. По их мнению, сейчас взимается слишком большая сумма, передает Shot.

По данным Telegram-канала, c такой инициативой в Минэкономразвития обратился Ярослав Самылин от «Новых людей». По его словам, размер комиссии для риелторов, которые помогают найти квартиру, целесообразно ограничить 50%. Парламентарий считает, что это позволит сделать рынок риелторов более прозрачным, а также защитить арендаторов недвижимости от необоснованно высоких тарифов.

В материале говорится, что в настоящее время многие риелторы зачастую берут комиссию выше половины размера ежемесячного платежа. В городах чаще всего это 60–80%, а в некоторых случаях доходит и до 100%. Так, чтобы снять квартиру, нужна достаточно большая сумма, пишет канал. Она формируется из платежа за месяц вперед, залога и комиссии посреднику.

Подчеркивается, что теперь многие собственники квартир начали идти на различные ухищрения. Они не обращаются в риелторские агентства, а сами выкладывают объявления на сайты и выдают за риелторов своих знакомых. Так, они берут с квартиросъемщиков еще больше денег, а крупную комиссию потом делят с приятелем – подставным риелтором, пишет Shot.