В России подорожали загородные дома

За неполный первый квартал 2025 года загородные дома в России подорожали в среднем на 2,2%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

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Подорожание загородной недвижимости зафиксировали в 75 регионах из 85. В остальных субъектах РФ стоимость жилья снизилась.

Сильнее всего выросла стоимость жилья в Республике Коми (на 18,4%) и Камчатском крае (на 13,5%). В Подмосковье же загородное жилье подешевело на 4%, в Краснодарском крае — на 3,9%.

В феврале генеральный директор строительной компании City Solutions Василий Тимофеев предупредил россиян о том, что новые квартиры подорожают на 8-10% в 2025 году по сравнению с 2024-м. Он добавил, что на стоимость жилья значительно влияет ключевая ставка ЦБ, влияющая на доступность проектного финансирования и ипотечных кредитов

До этого сообщалось, что средневзвешенная цена квадратного метра в районах Москвы, граничащих с центром, достигла 603 тыс. рублей. За последние четыре года стоимость выросла на 40%.