Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером прокомментировала идею о введении в России запрета на приобретение квартир на вторичном рынке за наличные. По ее словам, данная мера не защитит граждан от мошенников.

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить покупку жилья на вторичном рынке за наличные. Соответствующее обращение было направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, а также в Росфинмониторинг и Следственный комитет, предавало РБК. Поводом для обращения стала информация, что в России участились случаи мошенничества при совершении сделок с жилой недвижимостью.

Я выступаю категорически против реализации данной инициативы. Сделки с недвижимостью сопряжены с рисками, которые возникают, как при ее покупке за наличные, так и при безналичных расчетах. Ситуации у людей бывают разные, поэтому, считаю, запрет на покупку вторичного жилья за наличные станет ограничением их свободы, ограничением их права выбора. Сделки с наличными денежными средствами у нас в стране не запрещены, и вводить соответствующий запрет было бы глупо. В настоящее время большинство сделок совершается с использованием безналичной формы оплаты и электронной регистрации, ведь это действительно удобно, но порой человеку необходимо частично и полностью совершить сделку именно с использованием наличных средств. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области

При покупке или продаже квартиры за наличные риелтор порекомендовала использовать схему с банковской ячейкой, при которой стороны арендуют ее совместно, а также прописывают в договоре аренды особые условия доступа к ней.

«В банке обязательно нужно проводить проверку денег, которая, как правило, стоит 0,3% от суммы сделки. Также вы можете взять в аренду аппарат для проверки купюр и проверить их самостоятельно. Доступ к наличным средствам также должен быть сопряжен с регистрацией перехода права собственности. Иногда в соответствующем договоре прописывают и другие условия», - сказала Перескокова.

Эксперт подчеркнула, что жертвы мошенничества с недвижимостью – это чаще всего ведомые злоумышленниками люди, которых введение запрета на покупку квартир за наличные не спасет.

«Такие люди подпадают под своего рода гипноз со стороны мошенников и продают свои квартиры. Их запугивают, они скрывают контакты со злоумышленниками и сделки со своей недвижимостью, поэтому тут уже неважно, наличные ли это или безналичный расчет», - сказала она, отметив, что обезопаситься при сделках с недвижимостью можно с помощью подключения к ним профессионального риелтора.

Перескокова добавила, что в рамках борьбы с мошенничеством более перспективной представляется инициатива, предполагающая блокировку средств от продажи недвижимости на семь дней.

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