Россиянам хотят запретить покупать квартиры за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости выступил за введение запрета на использование наличных средств при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

В состав Российского союза участников рынка недвижимости входят компании, которые специализируются на услугах в данной области. Среди них — «Самолет плюс» и «Этажи». Компании адресовали свою инициативу аппарату вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторингу и Следственному комитету (СК).

В первых двух ведомствах подтвердили получение обращения. Его планируют рассмотреть. В письме говорится об увеличении количества случаев мошенничества в сфере сделок с жилой недвижимостью в различных регионах России, включая столицу. Подчеркивается, что из-за мошеннических действий при операциях с недвижимостью участники сделок часто теряют и объекты, и деньги.

По словам президента Союза рынка недвижимости и гендиректора «Самолета плюс» Александра Попова, ключевая трудность при использовании этого метода оплаты заключается в том, что невозможно отследить передачу денежных средств и, следовательно, выполнение условий договора купли-продажи. По его мнению, это облегчает осуществление мошеннических действий. Например, таким образом могут осуществляться «фиктивные» продажи, когда продавец получает деньги и исчезает.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум» сообщили, что в феврале спрос на квартиры в столице вырос, превысив показатели февраля прошлого года. Количество сделок с готовыми квартирами увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом, а на рынке строящегося жилья — на 63%.