Депутат объяснила необходимость периода охлаждения для сделок с недвижимостью

Введение периода охлаждения при продаже недвижимости даст возможность гражданам пересмотреть свое решение, если сделка была совершена с участием с мошенников. Об этом «Дума ТВ» 20 марта рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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Депутат отметил, что часто имеет дело с людьми, которые потеряли квартиру в результате мошеннических действий. Она также привела данные МВД о том, что только в Москве за 2024 год около 100 семей лишились квартир в результате обмана.

По словам Разворотневой, период охлаждения даст время покупателю осознать ситуацию и принять необходимое решение.

«Суть нашего предложения в том, чтобы на семь дней замораживать те деньги, которые человек получил от продажи квартиры, чтобы он не мог их отдать, — сказала парламентарий. — Конечно, когда деньги еще лежат на счете, можно либо сделку расторгнуть, деньги вернуть, либо купить другую [квартиру]».

Ранее «Парламентская газета» писала, что соответствующий законопроект направлен на согласование в Правительство и Банк России.