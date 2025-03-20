ГД отклонила законопроект о праве использовать маткапитал на покупку жилья в любое время

Депутаты Госдумы на пленарном заседании отклонили законопроект о разрешении использования средств маткапитала на улучшение жилищных условий в любое время, а не спустя три года после рождения ребенка.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким 28 октября. Изменение предлагалось внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", распространив возможность использования маткапитала на улучшение жилищных условий любыми способами в любое время со дня рождения ребенка.

Действующим законодательством установлено, что право на использование маткапитала на улучшение жилищных условий может быть реализовано не ранее чем через три года после рождения или усыновления ребенка. Исключения составляют случаи направления средств маткапитала на уплату первоначального взноса или погашения долгов, оплату процентов по ипотеке, на приобретение товаров для адаптации детей-инвалидов, на оплату дошкольного образования ребенка и на получение ежемесячной выплаты. В таких случаях заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать в любое время со дня рождения ребенка.

Согласно заключению профильного комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, комитет считает поднятый авторами законопроекта вопрос "актуальным и социально значимым". Отмечается, что в 2022 году комитет направлял в правительство РФ предложения об отмене "трехлетнего" периода в случаях необходимости приобретения жилья, но эти предложения не были поддержаны.

"Так, по мнению Минтруда России, ограничение при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала установлено с начала действия программы в целях недопущения семейного и детского неблагополучия, а также возможности отказов от детей в возрасте до 3 лет", - следует из заключения комитета.

Также законопроект получил отрицательный отзыв правительства РФ. Согласно отзыву кабмина, вопрос использования средств маткапитала в достаточной мере урегулирован действующим законодательством. При этом, отметили в кабмине, в законопроекте не определены источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств, что нарушает требования Бюджетного кодекса РФ.