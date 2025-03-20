Стало известно, когда опубликуют список городов с льготной ипотекой на «вторичку»

С 1 апреля станет известен перечень населенных пунктов, в которых будет действовать льготная ипотечная программа на приобретение жилья на вторичном рынке. Такое заявление сделал глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

Мутко отметил, что в данный список попадёт не менее тысячи российских городов. Министерство финансов некоторое время назад объявило о расширении программы семейной ипотеки. Новые условия вступят в силу с 1 апреля 2025 года и будут действовать на вторичном рынке в городах, где строится не более двух домов. Приобрести недвижимость можно будет в многоквартирном доме, построенном не более 20 лет назад.

Ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил РИА Недвижимость, что семейная ипотека, которая распространяется на вторичный рынок недвижимости, может затронуть 17% населения страны. По его словам, потенциал у программы «достаточно большой».

Он отметил, что в марте текущего года в 750 городах России, где проживает около 20 миллионов человек, не ведется строительства нового жилья или же строится не более двух объектов. Среди этих городов — Норильск, Мурманск, Орск, Сызрань, Златоуст и Прокопьевск. В 80 из них нет вторичного жилья, которое соответствовало бы условиям программы, подчеркнул собеседник.