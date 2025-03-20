Названы города-спутники Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Одинцово стало первым в рейтинге городов-спутников Москвы по темпам годового роста цены квадратный метр жилья в новостройках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчет специалистов аналитической платформы bnMAP.pro.

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В феврале 2025 года средняя цена «квадрата» в Одинцове составила 241 тысячу рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 процентов. По словам экспертов, рост цен связан с выводом из экспозиции жилой комплекс (ЖК) экономкласса с наиболее низкой ценой за квадратный метр.

Второе место с приростом на 14 процентов, до 226,4 тысячи рублей за «квадрат», занял город Видное. На третьем месте оказались Химки (плюс 10 процентов, до 224,9 тысячи рублей за квадратный метр). Четвертое место занял Красногорск (плюс 9 процентов, до 262,8 тысячи рублей). Пятое место досталось Котельникам. За год квадратный метр в новостройках подорожал на 8 процентов (до 224,9 тысячи рублей).

Снижение средней цены зафиксировано только в Люберцах. Оно составило один процент, квадратный метр жилья подешевел до 224,5 тысячи рублей.

Ранее было подсчитано, что для одобрения рыночной ипотеки на покупку двухкомнатной квартиры жителю столицы необходимо зарабатывать 528 тысяч рублей в месяц.