В Ленобласти и Петербурге снизились цены на частные дома

Цены на частные дома в Петербурге и Ленинградской области снизились почти на 5% за год, сообщили ТАСС в пресс-службе Яндекс Недвижимости.

"В Ленинградской области и Санкт-Петербурге количество предложений в сегменте частных домов за год выросло на 14,9%, а средняя полная цена дома за год снизилась на 4,9% и составила 17,4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

При этом медианная стоимость квадратного метра выросла за год на 7,5% и составила 119 тыс. рублей в феврале 2025 года. По словам экспертов, снижение средней полной стоимости дома на фоне роста стоимости квадратного метра свидетельствует о сокращении средней площади (-7%) выставленных на продажу лотов. В то же время медианная цена "квадрата" в новостройках составляет 220 тыс. рублей, а на вторичном рынке - 172 тыс. рублей.

В коттеджных поселках за год стоимость дома увеличилась на 15,5% до 18,2 млн рублей. При этом медианная стоимость метра в этом сегменте составила 145 тыс. рублей, что в 1,5 раза ниже, чем в новостройке. За год база предложений в коттеджных поселках Ленинградской области увеличилась на 4,9%, а средняя площадь уменьшилась на 1%.

Количество предложений за год по регионам со столицами-миллионниками увеличилось в среднем на 29,9%. Средняя полная цена частных домов в регионах со столицами-миллионниками за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн рублей.

Медианная стоимость квадратного метра частного дома в исследуемых регионах составила 77 тыс. рублей в феврале 2025 года. В то же время цена "квадрата" в новостройках в этих регионах в среднем составляет 158 тыс. рублей, а на вторичном рынке - 114 тыс. рублей.