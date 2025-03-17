Покупка дома в одном регионе России оказалась выгоднее квартиры

Приобретение загородного дома в Центральном федеральном округе (ЦФО) оказалось выгоднее покупки квартиры. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками портала «Банки.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Стоимость домов в 2024 году превышала стоимость квартир почти по всей России, указали аналитики. Так, средняя цена загородной недвижимости составляла 7,4 миллиона, а квартиры — 5,9 миллиона рублей. Единственным исключением оказался Центральный федеральный округ, где загородный дом можно было купить за 7,5 миллиона рублей, а квартиру — за 8,1 миллиона.

Сильный разброс наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), где средняя стоимость дома составляла 10,1 миллиона рублей, а квартиры — 3,9 миллиона. Заметным он был и в Южном федеральном округе (ЮФО), где загородная недвижимость стоила в прошлом году в среднем 8,7 миллиона, а квартира — 5,4 миллиона. Замкнул топ-3 регионов с сильным разрывом Уральский федеральный округ (УФО), где дома стоили 7,2 миллиона, а квартиры — 5,3 миллиона.

Ежемесячный платеж по ипотеке в ЦФО также оказался выше за квартиру, чем за дом: 71,9 тысячи против 67,2 тысячи соответственно. В СКФО, напротив, ипотечный платеж за дом почти в три раза превысил размер платежа за квартиру: 90,2 тысячи против 35,1 тысячи рублей.

При оформлении ипотеки потенциальным владельцам домов потребуется больший размер вложений, указали аналитики «Банки.ру». По состоянию на конец февраля средний первоначальный взнос для квартиры составил 35,8 процента собственных средств заемщика от стоимости жилья, а для дома — 42,2 процента.

В случае сдачи недвижимости в аренду дом в целом окупится быстрее квартиры: за 10,3 года против 14,7 лет соответственно. Исключениями стали Южный и Северо-Кавказский ФО, где были замечены аномально высокие цены на дома.

Ранее стало известно о резком росте цен на электричество в частных домах. В отдельных регионах счета за электроэнергию взлетели в 2,5-3 раза на фоне дифференциации тарифов. Заметнее всего ситуация сказалась на частных домовладениях, куда газификация еще не дошла.