В Госдуме заговорили о строительстве Трамп-тауэр в Москве

Разморозка строительства проекта Трамп-тауэр Moscow вполне реальна. Таким мнением с «Вечерней Москвой» Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, учитывая возможную перезагрузку в отношениях России и США, центр символично было бы построить в Новой Москве. Место в «Москве-Сити» сейчас уже занято и в случае возобновления проекта придется искать другую площадку, добавил он.

Президент США Дональд Трамп в прошлом являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization. Урбанист Григорий Мельник напомнил, что «Башня Трампа» является одной из главных достопримечательностей Чикаго. Башни есть не только в Штатах, но и в Баку, Стамбуле, Маниле и других столицах мира.

Ранее эксперты раскритиковали Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке. В Urban Grade заявили, что апартаменты в 58-этажном небоскребе только частично отвечают требованиям современного элитного жилья. Так, в квартирах там низкие потолки, а на прилегающей территории отсутствуют парковки.