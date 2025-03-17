В Петербурге хотят запретить покупку мини-студий

Депутат заксобрания Северной столицы Андрей Рябоконь предложил запретить использование ипотечных программ с государственной поддержкой на приобретение квартир общей площадью менее 28 «квадратов».

Представитель власти уверен, что еще лучше ввести полный запрет на продажу такого жилья.

«Полагаю, что невозможно говорить о борьбе за демографию и благосостояние граждан, если в структуре продаж в городах-миллионниках до 30 % составляют студии, при этом размер многих из них не превышает 24 кв. м», – уточнил Рябоконь.

Парламентарий подчеркнул, что застройщикам выгоднее продавать именно небольшие студии. Цена за метр общей площади в таких случаях выше, уточняет издание Neva.Today. Например, цена за «квадрат» однокомнатной квартиры 38 кв. м – 281 579 руб./метр, а в студии 23,7 кв. м – 323 207 руб./метр.