В Крыму намерены за пять лет достичь ввода 1,5 миллиона "квадратов" жилья в год

Крым готов нарастить строительство жилья к 2030 году до полутора миллионов квадратных метров ежегодно, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

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За время, прошедшее после возвращения полуострова в состав России, ввели более 8,5 миллиона "квадратов". Причем прошлый год стал по этому показателю рекордным: более 1,2 миллиона квадратных метров. Десять лет назад было вдвое меньше.

Производство строительных материалов в регионе за этот же период выросло в 1,8 раза.

Например, цементный завод в Бахчисарае обеспечивает половину потребности республики.