Риелтор прокомментировал ситуацию на рынке жилья

Основатель, почётный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

«Если мониторить реально совершаемые сделки, то цены за квадратные метры не растут. Застройщики строят, пока у них продаётся», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, как минимум цены не будут расти, а по каким-то проектам наблюдается и снижение цен.

Апрелев также выразил мнение, что с 1 апреля, после введения новых лимитов на выдачу ипотеки, для рынка мало что изменится, поскольку и так уже довольно рискованные кредиты банками не выдаются.

Ранее специалист по доходной недвижимости, методолог Юлия Крючкова рассказала о мошеннических схемах на рынке недвижимости.