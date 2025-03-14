Названы недостатки главного творения Трампа

Апартаменты в 58-этажном небоскребе Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке только частично отвечают требованиям современного элитного жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты Urban Grade, проверившие известные жилые небоскребы на соответствие заявленным стандартам качества.

Недостатками этого небоскреба эксперты назвали низкие потолки. Минимальный показатель высоты потолков для элитного сегмента составляет три метра, тогда как в Trump World Tower они ниже, пояснили они. Еще одним минусом стало отсутствие парковки.

«Даже беглое изучение знаковых зарубежных объектов показало, что обозначенные застройщиками классы жилых объектов не соответствуют требованиям своей категории», — рассказала СЕO и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова.

Это касается в том числе люксовых и сверхдорогих предложений, которые по факту не оправдывают ожиданий покупателя, подчеркнула эксперт.

Президент США Дональд Трамп в прошлом являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization. В 1983 году он построил на Пятой авеню высотный небоскреб, в котором расположились офисы и элитные апартаменты. Среди них есть и личный пентхаус Трампа.

На сегодняшний день самые дорогие апартаменты в Trump World Tower стоят 9,7 миллиона долларов, сообщили в Urban Grade. Это семикомнатные апартаменты с тремя спальнями, площадь которых превышает 936 квадратных метров. Они находятся на 63 этаже башни, с которой открывается вид на Центральный парк, отделаны натуральными материалами и полностью готовы к проживанию.

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