Стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке

В 2025 году сумма, которую заемщик переплатит по ипотеке, позволит приобрести четыре однокомнатные квартиры в Москве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Эксперт подчеркнул, что в 2025-м году средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составит 12 миллионов рублей. Если клиент готов внести первоначальный взнос в размере 20%, то ему потребуется оформить кредит на сумму 9,6 миллиона рублей.

По словам собеседника, при оформлении его на 30 лет по ставке 29% годовых ежемесячный платеж составит около 230 тысяч рублей. Общая сумма переплаты за весь срок кредитования составит около 53 миллионов рублей. Это больше, чем стоимость четырех однокомнатных или трех двухкомнатных квартир в Москве, добавил управляющий партнер.

Ранее Банк России отметил, что с 1 июля 2025 года получить ипотечный кредит с минимальным первоначальным взносом и высоким уровнем долговой нагрузки станет практически невозможно. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявлял изданию, что Банк России решил прибегнуть к введению ограничений на ипотеку с целью поэтапного снижения ключевой ставки.