Стало известно, в каких районах Москвы упали цены на «вторичку»

В минувшем феврале Метрогородок занял первую строчку среди районов Старой Москвы по темпам снижения стоимости вторичного рынка жилья. В сравнении с предыдущим месяцем средняя цена 1 кв. м в данной локации снизилась на 3,8%, до 252,5 тыс. руб., сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Инком-Недвижимость».

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На второй строчке расположился Донской район, где стоимость уменьшилась на 2,1%, до 345,8 тыс. руб. за «квадрат». Третье место заняли Хамовники с падением на 1,7%, до 692,8 тыс. руб. На четвертой строчке со снижением на 1,59% расположился Арбат (до 640,6 тыс. руб.). В топ-5 также попал район Замоскворечье (–1,5%, до 504,4 тыс. руб.).

В компании отмечают, в десятке локаций с наибольшим уменьшением цен оказались как центральные районы, так и удаленные — на востоке, северо-востоке и юге города.

Падение незначительно, но может свидетельствовать о том, что качественные объекты становятся более востребованными: дорогие и ликвидные лоты покупают чаще, а более дешевые остаются в рекламе, в результате чего средний ценовой показатель снижается, добавили в фирме.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства, основанные на предложениях банков из топ-20, сообщило, что в период с 3 по 9 марта в России наблюдалось снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. За неделю она уменьшилась на 0,8 процентных пункта и составила 13,2%.