Названы страны, популярные у россиян, покупающих зарубежное жилье

Количество покупок зарубежной недвижимости российскими гражданами, вероятно, увеличится на 55%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков Kalinka Ecosystem.

В настоящее время наблюдается восстановление российского спроса на недвижимость в ОАЭ. Уточняется, что по итогам января-февраля уже прослеживается увеличение числа сделок с недвижимостью в стране на 30%. Специалисты полагают, что в 2025 году будет установлен новый рекорд по числу сделок с жилой недвижимостью, в том числе среди россиян.

С начала текущего года российские покупатели также активно интересуются недвижимостью в Саудовской Аравии. Интерес к этой стране начал расти еще в прошлом году, когда там стартовали продажи первых проектов. В этом году Саудовская Аравия станет одним из ключевых направлений для инвестиций в зарубежную недвижимость, в том числе и для российских инвесторов, говорится в материале. По прогнозам аналитиков, количество сделок россиян с недвижимостью в Саудовской Аравии может вырасти на 45–55% к концу 2025 года.

С прошлого года сохраняется интерес к недвижимости на Мальдивах и в Таиланде. По прогнозам, количество сделок в Таиланде к концу года увеличится примерно на 20%, а на Мальдивах — на 10–15%.

Согласно результатам исследования, ключевые факторы, которые побуждают граждан России активнее инвестировать в зарубежную недвижимость, — укрепление курса рубля по отношению к мировым валютам, появление новых перспективных направлений и инвестиционных возможностей, желание снизить финансовые риски и распределить их, отмечают эксперты.