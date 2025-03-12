Специалист заявил о популярности малогабаритных квартир среди зумеров

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о растущей популярности малогабаритных квартир среди зумеров.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт отметил, что такая востребованность объясняется тем, что поколение, рождённое после 1997 года, почти не проводит время дома.

«Это объект временного проживания, который сопоставим по площадям с гостиничными номерами», — сказал Апрелев.

По словам специалиста, также такие квартиры предпочитают люди в городах-миллионниках, так как они приходят в малые квартиры только спать.

Ранее член Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.