Названа зарплата, которая требуется для покупки в ипотеку «однушки» в 2025 году

В условиях текущих ставок, чтобы получить одобрение на ипотеку на стандартных условиях хотя бы на однокомнатную квартиру в новостройке, нужно зарабатывать от 109 800 до 341 400 рублей в месяц в разных городах-миллионниках. Однако реальные доходы жителей крупных городов в 1,6–3,2 раза меньше необходимого уровня для получения ипотечного кредита, сообщает «РБК-Недвижимость».

С точки зрения кредитных организаций, оптимальным размером ежемесячного платежа по ипотечному займу считается тот, который не превышает 60% от ежемесячного дохода заемщика. Даже если процентная ставка по рыночной ипотеке снижается, чтобы соответствовать этому критерию, для приобретения однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройках крупных городов по-прежнему требуется значительный доход, говорится в материале.

В Москве, где стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в начале 2025 года составляла 12,34 миллиона рублей, требуется самый высокий доход для одобрения ипотеки на 15 лет с первоначальным взносом в 30%. Чтобы получить одобрение ипотеки, необходимо иметь доход в размере 341,4 тысячи рублей в месяц. При этом ежемесячный платеж по ипотеке составит 204,8 тысячи рублей.

В Волгограде самые скромные запросы к доходу. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройке в три раза меньше, чем в столице. В среднем она составляет 3,97 миллиона рублей. Соответственно, и требования к заработной плате снижаются пропорционально. Чтобы получить одобрение на ипотеку для покупки такой квартиры, нужно зарабатывать 109,8 тысяч рублей в месяц. Ежемесячные платежи по ипотеке составят 65,9 тысяч рублей.

К 10 марта 2025 года процентные ставки по ипотеке на первичное жилье на рынке снизились примерно до 28%, хотя до этого они стабильно находились на уровне 29%.