ЦБ установит лимиты для рискованной ипотеки

Банк России хочет установить макропруденциальные лимиты (МПЛ) для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Регулятор готовится к введению количественных ограничений (макропруденциальных лимитов, МПЛ) на выдачу займов наиболее рискованным заемщикам. Подчеркивается, что на начальном этапе ограничения будут применяться к ипотечным займам, оформленным после 1 июля 2025 года. Эти меры коснутся заемщиков, у которых более 80% дохода уходит на погашение кредитов, а первоначальный взнос не превышает 20%. Однако конкретные параметры МПЛ пока не разглашаются. В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что размер ограничений будет определяться экономической ситуацией, состоянием рынка недвижимости и застройщиков.

По мнению специалистов, такие меры необходимы, поскольку после завершения программы льготной ипотеки в 2021 году банки и строительные компании начали разрабатывать программы, которые позволяют оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Также в 2023 году ЦБ получил полномочия устанавливать макропруденциальные ограничения для ипотечных кредитов. Они начнут применяться с 1 апреля 2025 года.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ) сообщило, что в 2024 году объем проблемной ипотечной задолженности, которую банки передали коллекторским агентствам, вырос более чем втрое и составил 3,9 миллиарда рублей.