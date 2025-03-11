Российский миллиардер избавился от жилья в США

Российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин решил избавиться от своего дома недалеко от города Майами-Бич во Флориде. Он продал недвижимость за рекордные для округа Майами-Дейд 120 миллионов долларов, передает New York Post.

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Особняк, о котором идет речь, располагается на искусственном острове Стар Айленд. Доронин приобрел объект в 2009 году за 16 миллионов долларов. Небольшая часть дома была построена в 1924 году, однако работы над большей его частью завершились только в 1992-м. В 2011 году компания Доронина провела масштабную реновацию.

Внутри дома восемь спален, девять ванных и три дополнительных санузла. Снаружи есть бассейн, частный причал и теннисный корт. По данным издания, новый владелец — предприниматель Майкл Ферро — собирается снести здание. Земля, на которой располагается особняк, считается очень ценной. Дома на острове редко выходят в продажу. В разное время здесь жили певицы Глория Эстефан, Дженнифер Лопес и певец Энрике Иглесиас.

Ранее в Лондоне выставили на продажу бывший пентхаус английской клавишницы, участницы рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Стоимость недвижимости составила девять миллионов долларов.