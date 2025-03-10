В России снижаются ставки по ипотеке

В период с 3 по 9 марта в России наблюдалось снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. За неделю она уменьшилась на 0,8 процентных пункта и составила 13,2%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства.

Подчеркивается, что средняя процентная ставка по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках уменьшилась на 0,8 процентных пункта и составила 27,93%. На вторичном рынке жилья средняя ставка также снизилась на 0,86 процентных пункта и составила 28,43%.

Статистика показала, что уменьшение в основном обусловлено деятельностью Сбера, где средневзвешенная ставка по ипотеке на рынке снизилась на 1 процентный пункт — до 28,7%. Это касается как новостроек, так и вторичного жилья.

С 4 марта Сбер уменьшил процентные ставки по ипотечным кредитам на рыночных условиях на 1–1,5 процентных пункта. В то же время ВТБ объявил о снижении ставок по ипотечным продуктам, которые предлагаются в сочетании с государственными программами. Также рассматривается возможность изменения условий по ипотеке на рыночных условиях. На фоне этих событий эксперты ипотечного рынка выразили мнение, что другие российские банки могут последовать примеру кредитных организаций и начать постепенно снижать ставки по ипотеке на рыночных условиях.