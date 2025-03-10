В России планируют продлить гаражную амнистию

Росреестр рассматривает возможность продления гаражной амнистии, которая позволяет легализовать по упрощенной схеме незарегистрированный гараж и земельный участок под ним. Согласно действующим нормам, такой порядок действует до 1 сентября 2026 года.

Гаражная амнистия начала действовать в сентябре 2021 года и вызвала повышенный интерес россиян.

«Статистика по реализации гаражной амнистии продолжает демонстрировать активную динамику. За три с лишним года россияне в упрощенном порядке оформили более 518 тысяч объектов — из них 180 тысяч гаражей и 338 тысяч земельных участков», — цитирует РБК главу Росреестра Олега Скуфинского.

По его словам, только за 2024 год число зарегистрированных объектов выросло на 11%.