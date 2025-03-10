Средняя цена полиса ОСАГО в новых регионах РФ ниже, чем по стране в целом

Средняя стоимость полисов ОСАГО в новых регионах России ниже, чем в целом по стране - на 1,5 тысячи рублей. Такие данные приводит Национальная страховая информационная система (НСИС) по итогам первых двух месяцев этого года.

Напомним, что страховаться по ОСАГО в обязательном порядке автовладельцы этих регионов начали с 1 января этого года. Поэтому, по сути, скидка за безаварийную езду на них не распространяется: у всех коэффициент бонус-малус равен единице. Однако для этих территорий есть другая скидка - региональный коэффициент 0,68. То есть уже с его учетом автовладельцы платят почти в половину меньше от тарифа. Но тут еще сыграл и другой фактор. Тарифный коридор у нас довольно широкий. Для физических лиц владельцев легковушек - это от 1646 до 7535 рублей. То есть страховые компании, пришедшие на рынок новых регионов, откровенно демпингуют.

По данным НСИС, средняя премия по ОСАГО на новых территориях равна 6 тыс. рублей по итогам двух месяцев 2025 года и ниже на 1,5 тыс. руб., чем в целом по стране.

В Луганской Народной Республике за первые два месяца года было продано 66 тыс. полисов (6,191 тыс. руб. за полис), в Донецкой - 56 тыс. (6,223 тыс. руб.), в Запорожье - 31 тыс. (5,649 тыс. руб.), в Херсонской области - 15 тыс. страховок (5,637 тыс. руб).

Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, в январе был заметен большой поток желающих приобрести полис ОСАГО. Он даже конкурировал с запросами московских и санкт-петербургских автомобилистов. Сейчас он спал. Вероятно, что все, кому надо было, уже застраховали свою ответственность.