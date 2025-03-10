Российским регионам рекомендовали отказаться от микроквартир

Минстрой рекомендовал российским регионам не согласовывать новые проекты, которые предполагают строительство малогабаритного жилья. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В письме ведомства к властям регионов говорится об отказе в согласовании проектов, где площадь студий составляет менее 28 «квадратов», однокомнатных квартир — менее 36 «квадратов», двухкомнатных — менее 49 «квадратов», трехкомнатных — менее 66 «квадратов». Такие же ограничения минимальной площади жилья уже действуют в Москве.

В Минстрое подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер и на данный момент вводить ограничения по площади нового жилья в стране не планируется. Однако эксперты допускают, что рекомендации могут превратиться в закрепленные нормы. Согласно прогнозам, в течение 2025-2027 годов к письму Минстроя прислушаются около 30-50 процентов регионов.

Ранее сообщалось, что в Москве малогабаритное жилье продолжило занимать лидирующие позиции на рынке даже после введения запрета на строительство. В феврале доля таких объектов в предложении столичных новостроек выросла, превысив половину.