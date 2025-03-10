Налоги-сюрпризы: какие платежи могут удивить продавцов недвижимости

Для некоторых владельцев апартаментов может оказаться неожиданностью, что им необходимо уплатить налог с продажи недвижимости, если она использовалась в коммерческих целях. И это не зависит от того, как долго объект находился в собственности, сообщает Life со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

Собеседник пояснил, что апартаменты не являются жилым помещением. Поэтому на них распространяются все нормы, регулирующие аренду и продажу нежилых объектов. Хотя внешне они могут быть похожи на квартиры. По словам эксперта, апартаменты считаются исключительно коммерческой недвижимостью, которую можно использовать для личных целей, то есть проживать там какое-то время самостоятельно.

В этом случае при продаже будет действовать минимальный срок владения пять лет. После его истечения налог с продажи платить не нужно. Но если объект использовался для сдачи в аренду или был куплен для перепродажи, то это считается коммерческой деятельностью, заявил специалист.

«В этом случае физическое лицо, даже если оно не имеет никакого отношения к бизнесу, обязано оформить свою деятельность как предпринимательскую. Например, зарегистрировать ИП и сдавать апартаменты уже через ИП», — подчеркнул Гусятников.

Если владелец жилья планирует в будущем реализовать объект, то вне зависимости от срока владения, ему все равно придется уплатить налог с продажи. Ставка налога составит 13% в случае, если прибыль от продажи не превышает 2,4 миллиона рублей, 15% — если прибыль выше этой суммы, и 30% — если он не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Кроме того, по словам собеседника, налог обычно взимается со всей стоимости недвижимости. Как правило, люди, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющие упрощенную систему налогообложения «Доходы», сдают в аренду такие объекты, как апартаменты, небольшие торговые помещения в формате стрит-ритейла, офисы или склады. Ставка налога в этом случае составляет всего 6%. При этом расходы на покупку недвижимости не учитываются. Это означает, что если человек приобрел объект недвижимости за 15 миллионов рублей и продал его за 17 миллионов, то налог будет начислен со всей суммы сделки, говорится в материале.