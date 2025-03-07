Названы города, где можно купить «однушку» дешевле 3,5 млн рублей

В феврале 2025 года средняя цена за квадратный метр на первичном рынке жилья в России составила примерно 193 тысячи рублей. Стоимость типовой квартиры площадью 35 квадратных метров в новостройке в среднем по стране составляет 6,7 миллионов рублей, пишут Banki.ru со ссылкой на аналитиков «Домклик».

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В некоторых крупных городах стоимость однокомнатных квартир в новостройках в два-три раза ниже средней по России. В этих городах квадратный метр первичного жилья стоит не более 100 тысяч рублей. Аналитики провели исследование и выявили 15 таких городов, в том числе восемь региональных столиц.

Самые доступные по цене новые однокомнатные квартиры предлагают в Челябинской области — в Магнитогорске и Копейске. В Магнитогорске можно купить квартиру площадью 35 квадратных метров за 2,3 миллиона рублей, а в Копейске — за 2,6 миллиона рублей. В Магнитогорске также отмечена самая низкая стоимость квадратного метра жилья в новостройке — 67 тысяч рублей.

На третьей строчке рейтинга — Черкесск. В этом городе, как и в Копейске, стоимость квартиры в новом доме составляет 2,6 миллиона рублей, а цена за квадратный метр — примерно 75 тысяч рублей.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир» сообщило, что с февраля 2024 года стоимость аренды студий и однокомнатных квартир площадью до 32 квадратных метров в России увеличилась в среднем на 30,8%, достигнув 23 тысяч рублей в месяц.