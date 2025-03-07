Риелтор высказался против существования льготных ипотек

Льготной ипотеки не должно существовать. Об этом заявил член Гильдии риелторов Константин Барсуков в эфире радио Sputnik.

Собеседник отметил, что государство должно помогать отдельным семьям, частично компенсируя их расходы. По его словам, условия ипотечного кредитования должны быть одинаковыми для всех, поскольку разница в ставках привела к дисбалансу на рынке недвижимости. Барсуков обратил внимание на то, что первичное жилье стоит дороже вторичного из-за действия особых условий по ипотеке.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что из-за действий застройщиков покупатель теперь оценивает не стоимость квартиры, а размер ежемесячного платежа за нее. Это дает возможность застройщикам влиять на стоимость жилья. При введении государством льготной программы, то есть нерыночного инструмента, цены для тех, кто использует этот инструмент, должны нерыночным образом регулироваться.

Ранее издание РБК сообщило, что в правительстве РФ задумались о том, чтобы расширить программу льготного ипотечного кредитования для семей. В соответствии с соглашением, к 25 марта государственные органы должны подготовить расширение программы льготной семейной ипотеки для семей, в которых есть ребенок в возрасте до 18 лет. Также власти сочли необходимым оценить возможные результаты введения этой меры и представить конкретные рекомендации правительству.