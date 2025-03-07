Эксперты рассказали, сколько стоит жилье в Санкт-Петербурге

По итогам февраля 2025 года средняя стоимость на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга составила 270,1 тысячи рублей за квадратный метр, что на 11,3 процента больше, чем год назад. На вторичном рынке за «квадрат» жилья за год прибавил в цене 4,5 процента, достигнув отметки в 211 тысяч рублей. Соответствующие данные привели представители профессионального сообщества «Зона риелторов».

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Если оценивать стоимость жилья по сегментам, то новостройки стандарт и комфорт-класса к концу февраля стоили примерно 237,7 тысячи рублей за «квадрат» — на 8,7 процента больше, чем год назад. В сегменте жилья бизнес-класса недвижимость выросла в цене на 11 процентов — до 364,7 тысячи рублей за «квадрат», сообщает «Петербургский дневник».

Смягчение монетарной политики Центробанка РФ приведет к корректировке цен на недвижимость, однако не на 20–30 процентов, как полагают некоторые эксперты. Об этом сообщил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Ранее член Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев рассказал, что сейчас происходит с рынком вторичного жилья в России. По его словам, льготные программы распространяются только на новое жилье.