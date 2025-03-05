Риелтор дал три совета при покупке квартиры в 2025 году

Чтобы не ошибиться в 2025 году при приобретении квартиры, необходимо придерживаться трех рекомендаций, заявил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Эксперт заявил, что не следует оформлять рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года рыночные ставки по всей вероятности все еще останутся заградительными. Кроме того, он считает, что приобретать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт, не стоит.

«Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, в-третьих, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения», — подчеркнул Сырцов.

Он объяснил это тем, что столичные власти борются с данным форматом недвижимости.

Ранее зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сочла необходимым обязать владельцев квартир передавать данные о сдаче жилья внаем и квартиросъемщиках в МВД и управляющие компании. Она озвучила данную инициативу главе Минстроя Иреку Файзуллину.